ATV canlı yayın! 6 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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ECE GÜREL SAĞ OLARAK BULUNDU
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi.
Kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
35 yaşındaki peyzaj mimarı, Belgrad ormanı'nda kayboldu. Soğuk havaya ve karanlığa rağmen Ece Gürel'den iz arandı.
Pazar günü Belgrad Ormanı'nda görülen 35 yaşındaki Ece Gürel'den bir iz aranmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri soğuk havaya ve karanlığa rağmen havadan ve karadan aramaya devam ediyor. Montu ve çantasına ulaşılan kadının en son kamera görüntülerine ulaşıldı.
Ece Gürel'in çantası, telefonu ve montu bulundu.
Eşi canlı yayında...
Belgrad Ormanı'ndaki gölde de arama çalışmaları devam ediyor. Ece Gürel'in bulunan montu ve çantası incelendi. Montunun temizliğine dikkat çekildi...
Mehmet Demir'in kaybında kim doğruyu söylüyor? Taraflar canlı yayında karşı karşıya...
Kayınbirader Enes, Mehmet Demir ve fabrikanın ortağının arasının bozuk olduğunu iddia etti. Eşi Gülbahar'a Mehmet Demir'in kaybolmadan birkaç gün önce 5 milyon TL değerindeki aracını neden üstüne yapıldığı soruldu. Gülbahar Demir ise, gitmeden bizi garantiye almak istedi diye düşündüğünü söyledi.
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