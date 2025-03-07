atv canlı yayın izle! 7 Mart 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

ECE GÜREL'DEN ACI HABER!

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı. Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti! Kaynak: AA

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Müge Anlı son gelişmeleri aileyle birlikte canlı yayında aktardı.

Ece Gürel'in bulunduğu yere dikkat çeken Müge Anlı, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş" şeklinde konuştu. Ece Gürel'in bulunduğu anları izleyen Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konya'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Mehmet Demir sırra kadem bastı! Şüphe oklarının odağındaki Mehmet Demir'in eşi Gülbahar Demir önemli açıklamalarda bulundu. Eşinin bir yerlerde kafa dinlediğini söyleyen Gülbahar Demir, "Eşim'in platonik bir aşkı vardı. Aşkını yenemediği için herkesten uzaklaşmış olabilir." dedi.

40 yaşındaki 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, Kahramanmaraş'tan kayboldu. Müge Anlı'dan yardım isteyen eşi ve kızı 26 Şubat'ta sırra kadem basan Nesrin Sungur'un evdeki altın ve bilezikleri de alıp gittiğini anlattı.

30 yaşındaki Fatma Akbaş, 11 Ocak'ta yaşadığı Adana Yüreğir'e bağlı Çatalpınar köyündeN kayboldu. Ailesinin iddialarına göre kızları 60 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldı. Müge Anlı kısa süre sonra güzel haberi canlı yayında açıkladı. Fatma Akbaş kaybının 56. Gününde bulundu.