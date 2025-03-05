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Başka Bir Gün'de Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 15:23
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Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokar!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv’de.

Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta!

6.Bölüm Özeti:

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar.

BAŞKA BİR GÜN 6.BÖLÜM FRAGMANI

Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır? Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur. Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır. Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir?

Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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