Başka Bir Gün’de Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokar!

O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur. Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır. Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir?

Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.

Kaynak: ATV