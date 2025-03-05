Bir Gece Masalı’nda Mahir vuruldu! Yeni bölümde neler olacak?

Nefes kesen bölümde Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurdu. Şimdi ise izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. İşte Bir Gece Masalı'nın 25. bölüm fragmanı..

24.Bölüm'de neler yaşandı?

MAHİR VURULDU!

Canfeza ve Mahir sonunda ayrı eve çıkarlar. Süreyya anne ve konaktakiler buna üzülse de ellerinden bir şey gelmez. Her şeye rağmen Kürşat ile Gülizar evlilik hazırlıklarına başlarlar. Sonunda Salih de Sare'ye evlenme teklif eder.

Kaynak: ATV