Bir Gece Masalı'nda Mahir vuruldu! Yeni bölümde neler olacak?
Geçtiğimiz akşam (4 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı son bölümün ardından dizinin 25. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.
Nefes kesen bölümde Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurdu. Şimdi ise izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. İşte Bir Gece Masalı'nın 25. bölüm fragmanı..
24.Bölüm'de neler yaşandı?
MAHİR VURULDU!
Canfeza ve Mahir sonunda ayrı eve çıkarlar. Süreyya anne ve konaktakiler buna üzülse de ellerinden bir şey gelmez. Her şeye rağmen Kürşat ile Gülizar evlilik hazırlıklarına başlarlar. Sonunda Salih de Sare'ye evlenme teklif eder.
Sevde'nin tutuğu dedektif Efsane'nin yerini bulur. Sevde, Kilimcilerin kapısına dayanır; gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Gülizar'ı konağa geri götürmek için ikna etmeye giden Ferman da içeridedir.
Mahir ve Canfeza taşınma sonrası ilk kez iftar için konağa davet edilirler. Oğlunu özleyen Süreyya onları dört gözle beklerken pusu kuran Selim, arkadan Mahir'i vurur. Mahir, Canfeza ve annesinin gözleri önünde yere yığılıp kalır.
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