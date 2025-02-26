26 Şubat 2025, Çarşamba
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Salı günü tüm Türkiye atv izledi! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 16:27
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Salı günü tüm Türkiye atv izledi! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi

Geçtiğimiz akşam (25 Şubat Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı, Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinde %5,92 reyting ve %15,24 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KÜRŞAT VE GÜLİZAR YILMAZ AİLESİNE YAKALANDI

Kutlamak için gidilen tatilde Kürşat, Gülizar'ın peşinden otele geldi. Yemek yerken Yılmaz'ların restorana gelmesiyle masanın altına saklanan ikili, Sevde'nin onları görmesiyle sonunda yakalandı.

BİR GECE MASALI 24. BÖLÜM FRAGMANI

Kürşat'ın, Gülizar ile evleneceğini söylemesi ise ortalığın iyice karışmasına neden oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SELİM'İN RAŞİT'İN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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