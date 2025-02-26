Salı günü tüm Türkiye atv izledi! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekran başına kilitledi

Kaynak: ATV

SELİM'İN RAŞİT'İN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.