Müge Anlı ATV canlı izle! 27 Şubat 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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DÜN NELER YAŞANDI?

''Babam çocuğumu Melikgazi'deki Hunat Camii'ne bıraktığını söyledi'' 45 senedir görmediği oğlu Garip'i arıyor...

Menekşe Hanım 45 senedir görmediği oğlunu aramak için geldi. 16 yaşında severek evlendiğini, babasını görmeye gittiğini o sırada 6 aylık hamile olduğunu söyledi. Babasının kendisini geri bırakmadığını bebeğini orada doğurduğunu anlattı. Babasının bebeği Hunat Camii'ye bıraktığını bulmak istediğini söyledi.

18 yaşındaki Derya Deniz'den 16 gündür haber yok...

Kayseri Kocasinan'dan kaybolan 18 yaşındaki Derya Deniz'i aramak için Teyzesi ve annesi canlı yayına geldi. Güzellik merkezinde çalışan genç kızın evinden çıktığı bir daha geri dönmediği söylendi.

Edibe Dikçal'ın kandırılıp alıkonduğu şüphesi... ''Mağarada yaşayıp geleceği gördüğünü söyleyen üfürükçüye kandı''

İlahiyat mezunu Edibe Dikçal'ın alıkonduğu iddiasıda bulunan ablası canlı yayında... Zübeyde Hanım, kardeşinin kendisini aradığını, birinden bahsettiğini o kişinin mağarada yaşadığını kendisinde bir şeyler gördüğünü söylediğini söyledi. Ortadan bir anda kaybolan Edibe Dikçal'ın hayatından endişe ediliyor.

Safiye Hanım'ın kuzeni Sevim Gökyıldız konuştu. ''Mahir'in borçlarından dolayı kaçtığını söylediler''

Mahir Ünlütaşkıran'ın ölümünde soru işaretleri bulunan babası Mesut Ünlütaşkıran'ın Safiye Ünlütaşkıran ve sevgilisi olduğu söylenen İsak Yıldız'ın peşine düştüğü iddia edilmişti, bu iddiada bahsi geçen Safiye Ünlütaşkıran'ın kuzeni Sevim Gözyıldız konuştu.

Mahir ve ailesi ile ilgili konuşan iddia sahibi...''Mahir'in öldüğünü söylediler, anneannesinin evinde başsağlığı diledik''

Mahir Ünlütaşkıran'ın anneannesinin komşusu canlı yayında... Komşu, Mahir'in trafik kazasında öldüğünü kendisine söylediğini köydeki komşularla taziyeye gittiklerini söyledi. Taziye evinde Mahir'in teyzelerinin de olduğunu anlattı.