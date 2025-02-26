"Nursel ile Mutfak Bahane" atv'de başlıyor!

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicisi ile buluşacak olan Mutfak Bahane'de gelinler kayınvalideleri ile yemek yapacak, eşleri ise en iyi yemeği arayacak. Eğlence, sohbet, yemek, yarışma, hayatın içinde ne ararsanız burada!