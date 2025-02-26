Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Mahir ve Canfeza'nın hikayesi her hafta salı günleri takip ediliyor. Son bölümün ardından hız kazanan fragman araştırmaları ATV ekranlarına yöneltiliyor. Güçlü hikayesi ile dikkat çeken yapımda gelecek hafta gündemde. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?