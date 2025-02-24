Bir Gece Masalı’nda Mahir’in terfisi aileyi gururlandırıyor!

Kaynak: ATV

"KALBİMİZDE TAŞIDIKLARIMIZ"

Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.

Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır.