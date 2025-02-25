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Babasının ʺevlendirmek içinʺ kaçırdığı 10 yaşındaki kız koruma altına alındı! (ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bir annenin gözyaşlarını dindirdi. İstanbul'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk ailesine kavuşturdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert yayını ihbar kabul edildi. Evlendirmek istendiği iddia edilen 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

Mahir ve babası Mesut ihanet çıkmazında öldürüldüler mi? Şüphelerin odağındaki anne hakkındaki iddiaları canlı yayında cevapladı.