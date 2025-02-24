Bir Gece Masalı’nda duygu yüklü anlar!

Kaynak: ATV

"BUNLARI SÖYLEMEK KOLAY DEĞİL"

Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahir'in duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde… Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunun hakkında bir şeyler söylemek kolay değil… O da konuşmasında bunu söylüyor.