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Bir Gece Masalı'nda duygu yüklü anlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 12:15
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Bir Gece Masalı’nda duygu yüklü anlar!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı Bir Gece Masalı'nın 23. bölümüne, Burak Deniz'in canlandırdığı 'Mahir' karakterinin duygu yüklü konuşması damgasını vuracak.

Su Burcu Yagı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın 23. bölümüne dair ön izlemesi yayınlandı! Dizide "Mahir" karakterine hayat veren Burak Deniz, duygu yüklü sahneyle ilgili konuştu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Selim'in diri diri toprağa gömdürdüğü Mahir, düştüğü tuzaktan kurtularak hak ettiği terfiyi alır. Yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"BUNLARI SÖYLEMEK KOLAY DEĞİL"

Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahir'in duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde… Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunun hakkında bir şeyler söylemek kolay değil… O da konuşmasında bunu söylüyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"GURURLANDIM"

Yapabileceği tek şey evladı olduğu babanın adını yaşatabilmek ve ona en layık şekilde onu anabilmek. O anda hissettiğimi hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bütün bunlar birleştiğinde tek yapmam gereken orada var olmaktı."

BİR GECE MASALI 23. BÖLÜM ÖN İZLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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