Müge Anlı atv canlı izle! 24 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

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65 yaşındaki alzheimer hastası Bayram Algan aranıyor...

Bayram Algan Salı günü Kocaeli Gebze'den kayboldu. Kızı ve damadı canlı yayına geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen ailesi başka birşeye ulaşamadıklarını söyledi. Telefon kullanmayan yaşlı adamın hayatından endişe ediliyor.

Geleceğin iletişimcilerinin oyları ile ekranların fenomenine, 'Yılın En İyi Sabah Kuşağı Programı' ödülü verildi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile ekranların fenomeni Müge Anlı'ya ödül verildi.

24 yıl boyunca aradı, Müge Anlı bir günde buldu. Güldane Hanım'ın kızını büyüten anne canlı yayında...

24 yıl önce kızını evlatlık edinen kişi canlı yayında... Anne, Cansel'i 4 yaşındayken Sivas yurdundan evlat aldıklarını kızlarının evlatlık olduğunu bilmediğini söyledi. Kızlarının ismini değiştirdiklerini, evli ve çocuğu olduğunu anlattı.

10 yaşındaki torununun kaçırıldığını söyleyen anneanne canlı yayında... ''Kevser'i babası 'yeğeni ile evlendirmek' için kaçırdı''

Torununun damadı tarafından evlendirilmek üzere kaçırıldığını söyleyen anneanne, Müge Anlı'dan yardım istedi. 10 yaşındaki kızın Gaziantep'e kaçırıldığı söylendi.

''Müge Anlı bulur'' dedi öyle de oldu. Güldane Hanım'ın kızı canlı yayında...

Güldane Hanım'ın 24 sene önce evlatlık verdiği kızı Cansu canlı yayına katıldı. Gözyaşları sel oldu. Güldane Hanım, Cansu'ya seslendi. Cansu biraz zaman isteyerek iyi olmadığını söyledi. Bir çocuğu olduğunu söyleyen Cansu, 'ne olursa olsun ben çocuğumdan vazgeçemem' dedi.

Çiftlikteki ihanet çifte cinayetle mi bitti? Şüphelerin odağındaki eş, kardeş ve anne canlı yayında...

Çiğdem Ünlütaşkıran, eşinin anneannesinin çiftliğinden kaybolduğunu söyledi. Anne Safiye Hanım ise, oğluyla Çiğdem arasındaki evliliğin anlaşmalı olduğunu biliyorum dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, bilmiyordunuz diye sordu. Anne, sonradan öğrendim dedi.

10 yaşındaki Furkan Esen aranıyor...

20 Şubat Perşembe günü Esenler'deki evinden çıkıp giden çocuk, en son Bağcılar'da görülmüş fakat yakalanamamış. Ailesi canlı yayında...