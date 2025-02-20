Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor!

Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler.

Kaynak: ATV