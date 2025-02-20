20 Şubat 2025, Perşembe
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Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 12:38
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Kadir ve Nuran gerçeğini bütün Zembilli öğreniyor!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan 'Zembilli' dizisi sekizinci bölümüyle 21 Şubat Cumartesi akşamı atv ekranlarında!

atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Zembilli'nin yeni bölümüne dair ipuçları...

8.Bölüm Özeti:

Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür.

ZEMBİLLİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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