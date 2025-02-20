İki kategoride tek birinci Kuruluş Osman!

Kaynak: ATV

Dizinin 181. bölümünde;

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 181'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bala Hatun'un haince şehit olduğunu düşünen Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntü sarar. İntikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

Osman Bey ve Alpleri Kayı Obası'na baskın düzenlediler. Osman Bey ve Alpleri, oba da kalan Moğol nökerleri ve İlbay'la savaşırken Ulugan onları tuzağa düşürmek için ordusuyla geri dönmektedir. Saruca Bey ise bu durumu haber vermek için obaya girdiği sırada Moğol okçularının hedefi olur ve Osman Bey'in gözleri önünde yere yığılarak şehit olur.