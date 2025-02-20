İki kategoride tek birinci Kuruluş Osman!
atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' dizisi iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu "Kuruluş Osman" dizisi çarşamba akşamlarına damga vuruyor! Her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi zirvedeki yerini yine bırakmadı!
TAHTINI BIRAKMADI
'Kuruluş Osman' 181. Bölümü AB kategorisi'nde ise %5,39 reyting, %13,97 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,78 reyting %15,66 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.
Dizinin 181. bölümünde;
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 181'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bala Hatun'un haince şehit olduğunu düşünen Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntü sarar. İntikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.
Osman Bey ve Alpleri Kayı Obası'na baskın düzenlediler. Osman Bey ve Alpleri, oba da kalan Moğol nökerleri ve İlbay'la savaşırken Ulugan onları tuzağa düşürmek için ordusuyla geri dönmektedir. Saruca Bey ise bu durumu haber vermek için obaya girdiği sırada Moğol okçularının hedefi olur ve Osman Bey'in gözleri önünde yere yığılarak şehit olur.
Begüm Hatun, Bala Hatun'un bulunduğu kulübeyi ateşe verirken kulübenin başında bıraktığı hatun, Sofia tarafından etkisiz hale getirilir. Alevler içindeki kulübeden Bala Hatun'u kurtaran Sofia, o'nu ormanda bir iple bağlayarak kalesine götürmek üzere yola çıkar.
Bala Hatun'un şaşkın bakışları arasında Sofia, Bala Hatun'a dönerek şu sözleri söyler "Senin bu kadar kolay ölmene izin vermeyeceğim, Bala!" diyerek kinini kusar.
Sofia'nın, Bala Hatun'u kurtarması ardında yatan gerçek ise o'nu Osman Bey'e karşı kullanma planıydı. Sofia hain planlar kurarken Bala Hatun ise esaretle mücadele ederken bir yandan da bu cendereden nasıl kurtulacağının yollarını aramaktadır.
Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!
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