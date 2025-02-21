ATV Müge Anlı canlı izle! 21 Şubat 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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Müge Anlı (ATV)

Nihat'ın eşini kaybının 18. Gününde bulduk!

9 ve 6 yaşlarındaki çocukları ile birlikte Malatya'dan kaybolan Cansu Balaban bulundu. Eşi Nihat Balaban ile ayrılmak istediğini söyleyen Cansu Balaban, "Çocuklarıma güzel bir hayat vermek istiyorum" dedi. Eşi Nihat Balaban'ın hayat tarzından şikayetçi olduğunu söyleyen Cansu Balaban, evine dönmeyeceğini söyledi.

Kızına kavuşabilecek mi?

13 yaşında annesinin zoru ile evlendirilen Güldane Hanım'ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kendinden 15 yaş büyük olan kocasının her gün şiddet gördüğünü söyleyen Güldane Hanım, bebeğini Sivas'taki bir çocuk esirgeme kurumuna verdiğini açıkladı. Şu anda 21 yaşında olan kızını arayan Güldane Hanım, gözyaşları içinde yıllardır görmediği kızına seslendi.

Çifte cinayet şüphesi ile ilgili taraflar yüzleşiyor!

2008 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran'dan 17 yıldır haber alınamıyor. Oğlunun kaybıyla ilgili bilgisi olduğu iddia edilen anne Safiye Ünlütaşkıran canlı yayına katıldı.