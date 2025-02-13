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Zembilli'de Adem ile Fidan'ın mutlu günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 15:32
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Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan “Zembilli” dizisi, 14 Şubat Cuma akşamı yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

atv'nin yeni dizisi "Zembilli"nin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Zembilli 7. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

7.Bölüm Özeti:

Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler.

ZEMBİLLİ 7. BÖLÜM FRAGMANI

Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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