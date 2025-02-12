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Zembilli 7. Bölüm Fragmanı

Zembilli 7. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 12.02.2025 11:57
Güncelleme:12.02.2025 11:58
Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider. İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar. Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür. Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.
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