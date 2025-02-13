Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 180'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey ve Alplerinin Söğüt'e sızarak, Moğollardan geri alması damga vurdu.

Dizinin 180. bölümünde; Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obasına dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar.