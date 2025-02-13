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Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 11:09 Güncelleme: 13.02.2025 11:20
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Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti

‘Kuruluş Osman’ 180. Bölümü Tüm Kişiler kategorisi’nde %7,66 reyting, %18,21 izlenme payı AB kategorisinde %5,65 reyting %14,29 izlenme payı 20+ABC1 kategorisi’nde ise %7,68 reyting %17,71 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 180'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey ve Alplerinin Söğüt'e sızarak, Moğollardan geri alması damga vurdu.

Dizinin 180. bölümünde; Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obasına dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Osman Bey ve Alplerinin gizlice sızmaları, Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi. Osman Bey dar alana sıkıştırdığı Moğolları uçan ateş ile havaya uçurdu. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Saruca Bey, zaferin simgesi olarak Kayı Sancağı'nı camiinin minaresine asması ardından zafer selası Söğüt'te yankılandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ne kanımızı ne sözümüzü yerde koyduk'' diyerek zafer konuşması yapan Osman Bey, Can bedende olduğu sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek ant verdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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