Müge Anlı atv canlı yayın! 14 Şubat 2025 Müge Anlı bugünkü bölüm izle

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Müge Anlı (ATV)

DÜN NELER YAŞANDI?

4 gün içinde evlendiği karısını 10. Gününde terk etmişti!

Suna Çatıkkaş henüz 6 günlük evli olduğu eşi Mehmet Çatıkkaş'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Tanıştıklarının 4. Gününde evlilik kararı aldıklarını söyleyen Suna Çatıkkaş, ayrıca cumhuriyet altınlarının da eşi tarafından alındığını iddia etmişti. Mehmet Çatıkkaş, 413 gün sonra Müge Anlı'da bulundu ve hakkındaki iddiaları yalanladı.

"Suzan'ın geri dönmesini istiyorum, özür diliyorum."

İsa Gezer, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için canlı yayına gelmişti. Kadın sığınma evinde tanıştıklarını 10 gün içinde evlendiklerini ve eşinin sonradan uygulamadan tanıştığı biriyle gittiğini söyleyen İsa Gezer, Suna Gezer'e "evine dön" çağırı yapmıştı. Suna Gezer'in başka biriyle gitmediği ve kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

"Mahir yüzünden kaçmak zorunda kaldık!"

17 yıl önce, 27 yaşındayken kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın akıbeti Müge Anlı'da konuşuldu. Mahir'in izini sürmek ve olayın perde arkasını aralamak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında adı geçen eş, kardeş ve anne canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dolandırıcılık suçlaması ile savcı karşısına çıkarılacaklar.

Viyana'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman Hoca adlı bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. İkili, "Annem üç harflilerden hamile kaldı, ben dünyaya geldim. Ben Mehdiyim" diyen üfürükçüye 1 milyon 200 bin TL paralarını kaptırdıklarını söylemişti. Yayın ihbar kabul edildi ve Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.