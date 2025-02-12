Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam ateşi Sofia Begüm ve Ulugan’ı yakacak!

Kaynak: ATV

OSMAN BEY İÇİN ARTIK BALA HATUN'UN İNTİKAMINI ALMADAN ÖLMEK HARAMDIR!

Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,

atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.