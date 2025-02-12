Bir Gece Masalı 22. bölüm fragmanı: "Bence biz asırlardır tanışıyoruz"

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır.

Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.

Kaynak: ATV