Bir Gece Masalı 22. bölüm fragmanı: "Bence biz asırlardır tanışıyoruz"
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 22. bölüm fragmanıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni bölümde aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken, Mahir ve Canfeza'nın romantik anları da gözlerden kaçmadı. İşte Bir Gece Masalı’nın 22. bölüm fragmanı...
Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Bir Gece Masalı" dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahir'in "Bence biz seninle asırlardır tanışıyoruz!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır.
Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.
Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir.
Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir.