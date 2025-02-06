Kuruluş Osman 180. Bölüm Fragman

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey’in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey’den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?