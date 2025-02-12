Başka Bir Gün'de Nehir ile Tuna yüzleşiyor
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv’de.
Ezgi Mola, Salih Bademci ve Şükran Ovalı gibi isimlerin başrolünde olduğu "Başka Bir Gün" dizisi, perşembe akşamı 3. bölümüyle atv ekranlarında! İşte yeni bölüme dair detaylar...
3.Bölüm Özeti:
Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir.
Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur.
Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?