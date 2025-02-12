Başka Bir Gün’de Nehir ile Tuna yüzleşiyor

3.Bölüm Özeti:

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir.

Kaynak: ATV

Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur.