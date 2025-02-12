Bir Gece Masalı’nda Selim’in tuzağı Mahir’i şok etti

Kaynak: ATV

Gülizar bir daha görüşmeyeceklerini söylemek üzere Kürşat ile buluşmaya gider. Mahir, dedesi ile dükkân yüzünden gerilir, aralarındaki konuşmayı ise Canfeza duyar. Asaf Bey, oğlu Ferman'ın Efsane için 2 Milyon ödediğini öğrenir.

Canfeza ise Selim'in iş tuzağına düşer. Dükkânın para kazanması için iş görüşmesine gidiyorum sanarak Selim ile buluşmaya gider. Kürşat, Savaş ve Raşit'in mallarının yerine un koyar esas ise malları ise alıp eve getirir.

Canfeza'nın iş için gitti sandığı buluşma yerine Kürşat, Gülizar ile gelir. Kendisine yalan söylediğini anlayan Mahir, konumundan Canfeza'yı bulur. Bir yanda Gülizar ile Kürşat'ı diğer yanda ise Canfeza ile Selim'i görür.