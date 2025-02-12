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Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı

Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 12.02.2025 09:01
Güncelleme:12.02.2025 09:01
Canfeza’nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza’yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza’nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Canfeza’yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir. Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman’ı babasıyla karşı karşıya getirir. Mahir’i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir’den hiçbir şey saklamayacağına söz verir. Ancak Selim Allame’nin Canfeza’yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
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Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı
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Bir Gece Masalı 16.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 13.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 13.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 12. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 12. Bölüm Fragmanı
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