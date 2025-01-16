Bir Gece Masalı'ndan dikkat çeken başarı!
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı, atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından Bir Gece Masalı’nın YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti.
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Bir Gece Masalı YouTube kanalı, 1 milyon aboneyi geçerek yeni bir başarıya daha imza attı. İzleyicilerini masalsı bir hikaye ile buluşturan dizi, TV ekranlarındaki başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor.
Kısa sürede ulaşılan abone ve izlenme rakamları dizinin hikaye anlatımındaki gücünü ve izleyicileriyle kurduğu derin bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, masal dünyasının kapılarını aralamaya devam eden Bir Gece Masalı, her geçen gün başarısını bir adım öteye taşıyor.
2,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENME
Sevilen dizinin Salı akşamı ekranlara gelen 18. Bölümü ise kısa bir süre içinde 2,5 Milyon izlenmeyi geçti. Merakla beklenen 19. Bölüm tanıtımı ise kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşıp, trend listelerinde yer aldı.
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