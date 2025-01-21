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Emine ve Hülya Gaygısız nerede? (ATV)

Emine ve Hülya Gaygısız kardeşler aranıyor...

Emin ve Resul adlı iki erkek kardeş, Emine ve Hülya Gaygısız isimli iki kız kardeşle evlendi. Bir süre sonra Emine ve Hülya, eşlerini terk ederek ortadan kayboldu. Emin Bey bir gece çocuklarının ağladığını bunun üzerine Türkiye'deki bir üfürükçüye geldiklerini, üfürükçünün kadınları kandırdığını anlattı.

Senelerce aradı, Müge Anlı bir günde buldu. Hasret çilesi bitti, hayalini kurduğu kalabalık aileye kavuştu.

Çilem'in hem anne tarafından hem de baba tarafından birçok kardeşi olduğu konuşuldu. Aynı anne ve babadan olan kardeşi Abdurrahman stüdyoya gelerek her daim ona babalık yapacağını, kapısının açık olduğunu söyledi. Ardından anneanne, amca ve iki abla daha stüdyoya geldi. Hasret bitti. Çilem hayalini kurduğu kalabalık aileye kavuştu. Tüm aile üyeleri yemeye gitti.

Hasta ağabeyinin eşi ile kaçtı. Günler sonra annesi ve ablasının karşısında...

Hasta ağabeyinin karısıyla kaçan Oğuz Çelik yayına bağlandı. Oğuz Çelik günler sonra annesi ile yüzleşiyor… Nurzade Hanım, "sen o kadın ile mi yaşayacaksın?" diye sordu. Oğuz, Revşan ile yaşayacağını açıkladı. Anne Nurzade Hanım, senin bundan sonra çocukların ve annen yok" dedi.

Annesi dondurucudaki altınlarla gittiğini söyledi. Fatma Sakarya kaybının 35. Gününde bulundu.

Annesinin derin dondurucuda sakladığı bir milyon 700 Bin TL değerindeki Umre parası ile kaçtığı söylenen Fatma Sakarya kaybının 35. Gününde bulundu. Fatma'nın evlendiği ortaya çıktı.