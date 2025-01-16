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Zembilli 3. bölüm: Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 11:19
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Zembilli 3. bölüm: Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. İçleri ısıtacak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, üçüncü bölümüyle cuma akşamı atv ekranlarında...

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" üçüncü bölümüyle ekranlarda.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

3.Bölüm Özeti:

Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir. Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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