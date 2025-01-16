Zembilli 3. bölüm: Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. İçleri ısıtacak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, üçüncü bölümüyle cuma akşamı atv ekranlarında...
İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" üçüncü bölümüyle ekranlarda.
3.Bölüm Özeti:
Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.
Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır.
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Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir. Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder.
Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.