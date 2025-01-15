15 Ocak 2025, Çarşamba
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Bir Gece Masalı'nda Asaf Bey köşkünde işler karıştı! Mahir her şeyi öğrendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 12:46
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Bir Gece Masalı’nda Asaf Bey köşkünde işler karıştı! Mahir her şeyi öğrendi

Geçtiğimiz akşam (14 Ocak Salı) atv ekranlarında on sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir evde romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı bitti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

18.Bölüm'de neler yaşandı?

MAHİR MEKTUBU YAZANIN KİM OLDUĞUNU Ö��RENDİ!

Kürşat hastanede tedavi altına alınır. Süreyya da mektup sonrası yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol hastaneye yatırılır. Her şeyden habersiz olan Canfeza, Süreyya annesini görmek ister ama Mahir bahanelerle onu uzak tutar.

BİR GECE MASALI 19. BÖLÜM FRAGMAN

Ceylan, Selim ile gizlice görüşmeye devam eder. Canfeza ve Mahir evde yalnız romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter. Selim, Ceylan ile konuşmak için köşke gelir. Ferman sevgilisi ile felekten gece yaşamak isterken yine karısına yakalanır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canfeza, Afet Hanım ile yüzleşirken felakete neden olan mektubu Afet Hanım'ın yazdığını Mahir de duyar ve nenesine bunun doğru olup olmadığını sorar. Asaf Bey'in köşkünde işler iyice karışır. Dedesine karşı gelen Ceylan ise Selim ile gider.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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