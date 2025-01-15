Bir Gece Masalı’nda Asaf Bey köşkünde işler karıştı! Mahir her şeyi öğrendi

18.Bölüm'de neler yaşandı?

MAHİR MEKTUBU YAZANIN KİM OLDUĞUNU Ö��RENDİ!

Kürşat hastanede tedavi altına alınır. Süreyya da mektup sonrası yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol hastaneye yatırılır. Her şeyden habersiz olan Canfeza, Süreyya annesini görmek ister ama Mahir bahanelerle onu uzak tutar.

Ceylan, Selim ile gizlice görüşmeye devam eder. Canfeza ve Mahir evde yalnız romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter. Selim, Ceylan ile konuşmak için köşke gelir. Ferman sevgilisi ile felekten gece yaşamak isterken yine karısına yakalanır.

Kaynak: ATV