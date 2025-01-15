"Kardelenler"in heyecan dolu 3. tanıtımı izleyiciyle buluştu

Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak.

Talihsiz olay sonrası yetimhaneye verilen kardeşler yıllar sonra aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir hayat ve okulda bulurlar kendilerini. Ancak bu yeni ortama alışmak kırılan parçaları toplamak ve yeniden aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.

"Kardelenler" çok yakında atv'de!

Kaynak: ATV