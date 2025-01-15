atv Müge Anlı canlı yayın izle! 15 Ocak 2025 Müge Anlı yeni bölüm izle

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Kaynak: ATV

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Nezaket Uyur cinayetinin altından başka bir kadın cinayeti daha çıktı. Cinayet sarmalının kilit ismi Müge Anlı'ya konuştu. Sabri Bey, "her iki Nezaket olayını da duydum. İki kişinin de cenazesinin yerini gösterebilirim" dedi. Yayınlarımız ihbar kabul edildi. JASAT ekipleri Sabri ve gizli tanıkları ifadeye götürmek üzere stüdyoya geldi. Kilit isim Sabri, gözaltına alındı.

Zekiye Aydın'ın evlatlık aldığı Ahmet'in ablası Müge Anlı'ya konuştu. Halası Zekiye'nin Ramazan ile evlendiğini ama çocuğunun olmadığını bunun üzerine halasının kardeşi Ahmet'i evlatlık aldığını, Önel kardeşlerin mirastan dolayı buna karşı çıktığı ve annesini öldürdüklerini, bunun üzerine kardeşi Osman'ın da Önel kardeşlerin anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Osman Önel kameralara konuştu. Osman Önel, mirası kaybetmek istemeyen Mustafa Önel'in otuz yaşındayken "Ahmet'i evlatlıktan düşür beni al" dediğini anlattı.

Hala Zekiye'nin oteline "Hasan oğulları" yazılı tabela astıkları açıklandı. Bunun üzerine Müge Anlı, "ben sana sen öldürdün diyemem ama malına çökmüşsünüz" dedi. Müge Anlı, "halanızın geri dönmeyeceğinden nasıl emindiniz?" diye sordu.