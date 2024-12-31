31 Aralık 2024’te Diziler Var mı? Yılbaşı ATV, Kanal D, Show, TV8 Yayın Akışı

Yılbaşı haftası nedeniyle, 31 Aralık 2024 tarihli yayın akışında birçok dizinin yeni bölümü yer almıyor. Yeni yılla birlikte kanalların yayın politikalarında değişiklikler yaşanırken, sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayın tarihi merak konusu oldu. Özellikle Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi popüler yapımları takip eden izleyiciler, bu hafta dizilerin neden ekranlarda olmadığını sorguluyor.