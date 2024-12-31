31 Aralık 2024'te Diziler Var mı? Yılbaşı ATV, Kanal D, Show, TV8 Yayın Akışı
Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon dizilerinin yayın akışlarında değişiklik yaşandı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı, sevilen yapımların yeni bölümlerinin ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Özellikle Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi dizileri takip eden izleyiciler, bu hafta dizilerin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümlerin ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle, 31 Aralık 2024 tarihli yayın akışında birçok dizinin yeni bölümü yer almıyor. Yeni yılla birlikte kanalların yayın politikalarında değişiklikler yaşanırken, sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayın tarihi merak konusu oldu. Özellikle Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi popüler yapımları takip eden izleyiciler, bu hafta dizilerin neden ekranlarda olmadığını sorguluyor.
YILBAŞI HAFTASINDA DİZİLER YAYINDA MI?
1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve yılbaşı tatili olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, birçok televizyon kanalı, yılbaşı özel programlarına yer vererek dizi yayınlarını ara vermiş durumda.
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yılbaşı tatili nedeniyle ara veren dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Kanalların güncel yayın akışlarını takip ederek kesin tarihlere ulaşabilirsiniz. Bu süreçte, özel programlarla ekranlarınıza renk katmayı hedefleyen televizyon kanalları, dizi hayranlarını bir süre daha bekletecek gibi görünüyor.
31 ARALIK 2024 YAYIN AKIŞI
Kanalların yılbaşı özel programlarına yönelik yayın akışında öne çıkan detaylar:
Kanal D: Şarkılar Bizi Söyler (20:00)
ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel (20:00)
TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel (20:00)
TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (20:00)