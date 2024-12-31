Müge Anlı ATV canlı izle! 31 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Müge Anlı (atv)

DÜN NELER YAŞANDI?

Cemile Kurak, çocuklarının babasının karşısında...

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile Kurak canlı yayına geldi. Cemile, Tacettin ile gitmek istediğini, çocuklarını da istemediğini itiraf etti.

Soruşturmaya tümüyle etki edecek gizli tanık canlı yayında...''Kayınbiraderleri, Nezaket'in öldürülüp ormana gömüldüğünü anlattılar''

Nezaket'in öldürüldüğünü bildiğini açıklayan Gizli tanık, 8 yıldır vicdan azabı çektiğini açıkladı. Gizli tanık, kayınbiraderin Nezaket'in öldürülüp, Beykoz ormanlarına gömüldüğünü anlattıklarını açıkladı. Nurettin'in Belgrad ormanı olarak, Murat'ın ise Beykoz Ormanı olarak olayı senelerdir anlattığını söyledi.

Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi.

Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi. Savcılığın talimatıyla Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Bey ifadesi alınmak üzere canlı yayında göz altına alındı. Yusuf Bey, emniyete götürülüyor.