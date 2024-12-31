Müge Anlı ATV canlı izle! 31 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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DÜN NELER YAŞANDI?
Cemile Kurak, çocuklarının babasının karşısında...
3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile Kurak canlı yayına geldi. Cemile, Tacettin ile gitmek istediğini, çocuklarını da istemediğini itiraf etti.
Soruşturmaya tümüyle etki edecek gizli tanık canlı yayında...''Kayınbiraderleri, Nezaket'in öldürülüp ormana gömüldüğünü anlattılar''
Nezaket'in öldürüldüğünü bildiğini açıklayan Gizli tanık, 8 yıldır vicdan azabı çektiğini açıkladı. Gizli tanık, kayınbiraderin Nezaket'in öldürülüp, Beykoz ormanlarına gömüldüğünü anlattıklarını açıkladı. Nurettin'in Belgrad ormanı olarak, Murat'ın ise Beykoz Ormanı olarak olayı senelerdir anlattığını söyledi.
Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi.
Gizli tanığın ifadeleri ihbar kabul edildi. Savcılığın talimatıyla Nezaket Uyur'un eşi Yusuf Bey ifadesi alınmak üzere canlı yayında göz altına alındı. Yusuf Bey, emniyete götürülüyor.