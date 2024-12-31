2025 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 1.200 ve 1.800 TL kazanan o numaralar

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta! Bu yıl belirlenen 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, milyonların hayallerini süslerken, daha küçük ödüller de yoğun ilgi görüyor. 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar, çekiliş sonrası en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Rüyası

2025 yılbaşı çekilişinde toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ödül dağıtılacak. Büyük ödül olan 600 milyon TL, pek çok kişinin hayatını değiştirme hayalini süslerken, daha küçük tutarlardaki kazançlar da yeni yıl sevincini ikiye katlıyor.