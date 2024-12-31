2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 ve 6.000 TL kazanan o numaralar

Yeni yıl yaklaşırken, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi milyonların hayallerine ortak olmaya hazırlanıyor. Bu yıl belirlenen 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile küçük ödüllerin kazanan numaraları şimdiden merak konusu oldu.
Milli Piyango'da son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar, daha fazla kişiye ödül kazanma şansı tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaralar anında paylaşılacak.
4.000 TL kazanan numaralar:
0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955
2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114, 4309, 4471
4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109
7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551
6.000 TL kazanan numaralar:
02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 11112
11432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 26905
27861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 45355
45542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 66717
66916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 90336
91153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127
600 milyon TL'lik büyük ödül ise yeni yılın en büyük sürprizlerinden biri olacak. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi, bu devasa ödül için nefeslerini tutmuş durumda.