2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 ve 6.000 TL kazanan o numaralar

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi, milyonların hayallerini süsleyen 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ile yaklaşıyor. Yeni yılın en büyük piyango etkinliği, sadece büyük ikramiye değil, daha küçük ödülleriyle de dikkat çekiyor. 4.000 TL ve 6.000 TL kazanan numaralar, çekiliş sonrası en çok aranan bilgiler arasında yer alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:27 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni yıl yaklaşırken, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi milyonların hayallerine ortak olmaya hazırlanıyor. Bu yıl belirlenen 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile küçük ödüllerin kazanan numaraları şimdiden merak konusu oldu.

SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE 4.000 TL VE 6.000 TL KAZANAN NUMARA LİSTESİ Milli Piyango'da son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar, daha fazla kişiye ödül kazanma şansı tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaralar anında paylaşılacak. 4.000 TL kazanan numaralar: 0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955

2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114, 4309, 4471

4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109

7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551 6.000 TL kazanan numaralar: 02084 02687 03326 06080 06657 07432 08451 08463 09354 11112

11432 11682 14229 16901 18359 20339 23544 23879 24591 26905

27861 28093 30496 31841 32003 34279 34554 39191 44469 45355

45542 45923 47266 48526 50268 51906 52700 65857 66459 66717

66916 67104 71558 74543 76613 78439 83394 88754 90313 90336

91153 91530 91652 92320 92425 92986 95282 95800 97120 98127