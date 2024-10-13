Asya’da teknoloji savaşı: ABD’nin başı Çin’le dertte

The Economist'in haberine göre Amerikan dinleme faaliyetleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan ve "Salt Typhoon" olarak bilinen Çinli bir bilgisayar korsan grubu Amerikan telekomünikasyon ağlarına girdi.

The Economist'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları, ABD hükümet ve kurumlarının yasal taleplerle işbirliği amacıyla kullanılan ağ altyapısına erişim sağladı.

Kaynaklar, "büyük bir ulusal güvenlik riski" anlamına gelen gizli erişimlerin, Çinli Salt Typhoon isimli bir hacker grubunca yapıldığını bildirdi.

Çin'in Asya'daki teknoloji alt yapısının ABD'yi savaşın mağlubu olmaya zorladığı belirtilen haberde iki ülke arasındaki derin güvensizliğin, diğerinin dijital alt yapısını engelleme politikasına yol açtığı ifade edildi.

SAVAŞ OKYANUSUN DERİNLİKLERİNE TAŞINIYOR

Çin'li Huawei, ABD tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalırken, okyanusun altında gömülü olan yüzlerce telekomünikasyon kablosu savaşı suyun altına taşıyor.

Geçtiğimiz dört yıl içinde dünya çapındaki tüm yeni denizaltı kablolarının yaklaşık yüzde 18'i tek bir ana kara firması tarafından inşa edildi. Çin'li Alibaba'nın bulut operasyonu dokuz Asya ülkesinde aktif ve Huawei birçok mobil ağ kurdu.

ABD ve Çin'in arasındaki teknolojik rekabette Asya'yı Çin domine ediyor

KITAYI ÇİN DOMİNE EDİYOR

Dünya üzerinde altyapıları yan yana bulunan iki ülke, pazar payı, kâr ve jeopolitik nüfuz için rekabet ederken, cephenin kızıştığı Asya'da Çin'in dijital altyapı şirketleri kıtayı domine ediyor.

Çin'in başarısı kısmen bir hükümet planını yansıtıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir kalkınma projesi olarak Kuşak ve Yol girişiminin bir kolu olan Dijital İpek Yolu stratejisi, bölgenin internet kurulum ağına hakim olmayı amaçlıyor. Ayrıca, Çinli firmaların Amerikan firmalarından daha yenilikçi ve daha ucuz olması da projeye kolaylık sağlıyor. Diğer taraftan bazı çalışmalar hükümetin gizli sübvansiyonlarıyla destekleniyor. Bir tahmine göre Çin bulut hizmetlerinin, Amerikan tarafından işletilenlerden yüzde 40 daha ucuz olduğu tahmin ediliyor.

"ABD İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

The Econmist tarafından yapılan haberde, Çin'in Asya'nın teknolojik altyapısına tamamen hakim olması durumunda ABD için ciddi sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Çin'in iktidardaki Komünist Partisini, verileri ve interneti yöneten normları belirlemek istediğine dikkat çekilen haberde,Çin'in dünyanın teknik standart belirleme organları içindeki etkisinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.

ABD'YE SAVAŞI KAZANMAK İÇİN ÜÇ ÖNERİ

2000'lerde mobil telekomünikasyon ağları inşa edilirken, iki Çin firmasının, Huawei ve ZTE , Asya'daki Amerikan ve Avrupalı rakiplerini kesin bir şekilde yendiği ileri sürülen haberde ABD'nin galip gelebilmesi için üç öneride bulunuldu. Üç öneri şöyle sıralandı:

"Birincisi, tamamen Çin'e bağımlı hale gelen antlaşma müttefikleriyle, özellikle Tayland ve Filipinler ile daha sert bir tutum sergilenmeli. Diğer taraftan Pakistan ve Kamboçya gibi bazı ülkeler dijital egemenliklerini Çin'e devrettiler. ABD için kaybedilmiş davalar haline geldiler. Bu ülkelerle dijital altyapısal ilişkiler kurulmalı. İkinci olarak, Amerika siber güvenlik ve yapay zeka için bir Asya ittifakı geliştirmeyi hedeflemeli. Ülkelerle yapılacak dar anlaşmalarla Çin'in güvenlik riskleri konusunda daha fazla dikkatli olma güvencesi karşılığında onlara Amerikan teknolojisine erişim sağlanabilir. Son olarak, Amerika'nın istihbarat teşkilatları Çin'in siber entrikalarına daha fazla odaklanmalı. ABD'nin farkındalığını arttırma zamanı geldi."