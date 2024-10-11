Müge Anlı’da itiraf etmişti! Gözyaşlarına boğuldu! Sokağa bıraktığı oğlu...

30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski eşler canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, oğlu Serdar ile ilgili çarpıcı gerçekleri itiraf etti.

Kaynak: ATV

Seyfi Birbir, 1995 senesinde ortadan kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınmayan Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti. İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suçlamaların odağındaki Birbir "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre ortadan kayboldu daha sonra ise yayına katılarak soruları cevapladı.

"Çocuğu İzmit'te bir fuara bıraktım." diyerek itirafta bulundu.

Kaynak: ATV

Seyfi Birbir, İzmit fuarına katılarak 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı orada bıraktığını açıkladı. Bir buçuk yıl çocuklara tek başına baktığını anneleri yanlarında olmadığı için çaresizlikten terk ettiğini söyledi.

Anne Hacer Çınaroğlu, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı." cevabını verdi.

Tepkilerin odağındaki baba: "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım." dedi. 3 çocuğundan sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, eline bir poğaça verip lunaparkta evladını terk ederek tek başına eve döndüğünü söyledi.

Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Yakup Birinci telefonla programa bağlanarak "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir." sözleriyle milyonları şoke etti.

Müge Anlı'nın 11 Ekim Cuma tarihli yayınında, Seyfi Birbir ve Hacer Hanım bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Bey, çocuğu Serdar'ı fuar alanına bıraktığı konusunda ısrarcı olurken, Müge Anlı, Serdar'a dair hiçbir iz bulunamadığını açıkladı.

Yayına bağlanan büyük oğulları Erdal'ın ifadeleri ise dikkat çekti. Erdal, "Ankara'da kuaför olan Selami diye bir arkadaşım var. Bana çok benzediğini düşündüğü için bir fotoğraf yolladı. O fotoğraftaki çocuk bana çok benziyor. Bu fotoğrafı kuzenime de gösterdim. Fotoğraftaki kişi Serdar olabilir" dedi.

Erdal, bir dönem otobüslerde muavinlik yaptığını ve İzmit'te hiç yaşamadığını da ekledi. Seyfi Bey'in Müge Anlı ekibinden Hüseyin'i oğluna benzettiği öğrenildi. Hüseyin, Seyfi Bey'in kendisine, "Oğluma benziyorsun, belki oğlum sensindir," dediğini ifade etti. Bu durum, Müge Anlı'nın şaşkınlığına yol açtı; "Hüseyin ne alaka? Oğlunuza benzemiyor bile" şeklinde tepki gösterdi.

Yayına bağlanan bir izleyici ise önemli bir bilgi paylaştı: "Sakarya'nın bir köyüne çocuk almaya gittik. Çocuk için para istediler. Çocuğu verecek kişinin yaşı küçük olduğu için şüphelenip almaktan vazgeçtik. 50 TL para istedi ve alkollüydü."

Bu açıklama, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Ayrıca, diri diri yakılan Aslı'nın hastaneye götürülme görüntülerine ulaşıldı. Hacer Hanım, yanarak ölen kızını görünce gözyaşlarına boğuldu.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Tüm bunların ardından yayın ihbar kabul edildi. Jasat ekipleri kayıp çocuk için harekete geçti.