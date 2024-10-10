Çin’den borsalar için 70 milyar dolarlık hamle

Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi piyasalarına yatırım için likiditeyi artırmak amacıyla yeni bir takas aracını devreye soktuğunu bildirdi. PBoC'den yapılan açıklamada, başlangıç için 500 milyar yuan (70,7 milyar dolar) hacminde olması öngörülen yeni takas aracının, sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.



Yeni takas aracıyla, menkul kıymetler şirketleri, yatırım fonları ve sigorta şirketleri, hisse senedi piyasalarında yatırım için kullanılmak üzere devlet tahvilleri ve hazine bonolarını, kurumsal tahviller, hisse senetleri ve borsa fonlarını teminat göstererek takas edebilecek. Yeni mekanizma, kurumsal yatırımcılara, hisse senedi piyasalarına yatırım yapılması kaydıyla daha az likit varlıklarını daha yüksek likit varlıklarla değiştirme imkanı verecek. Adımın, Çin'in hisse senedi piyasalarındaki likiditeyi ve işlem hacmini artırmayı hedeflediği tahmin ediliyor.



MERKEZ BANKASI, NDRC'DEN UMDUĞUNU BULAMAYAN PİYASALARI CANLANDIRMAYI AMAÇLIYOR

Çin Merkez Bankasının 24 Eylül'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi para politikası tedbirini duyurmasının ardından ülkede hisse senedi piyasalarında ani yükseliş görülmüştü. Çin'de 1-8 Ekim'de Ulusal Gün haftası tatili nedeniyle piyasalar kapalı kalırken, ülkenin ana planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) tatil sonrası ilk iş gününde düzenlediği basın toplantısında beklenen büyük ölçekli canlandırma paketini açıklamaması borsalarda yeniden satışa yol açmıştı.



Yatırımcılar, NDRC'nin toplamda 100 milyar yuan (14 milyar dolar) değerinde yatırım projelerini açıklamasını beklerken, kurum gelecek yıla ötelenmiş ve hiçbir somut projeye yer verilmeyen "aşamalı" bir yatırım planını önermişti. Merkez Bankasının, NDRC'nin planlarından umduğunu bulamayan piyasaları canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor. PBoC'nin açıklamasının ardından Hong Kong borsasının Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 değer kazandı.

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