Müge Anlı ATV canlı yayın! 14 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Seyfi Birbir, oğlu ile ilgili gerçekleri bir bir anlatacak mı?

İddiaların odağındaki baba Seyfi Birbir canlı yayına geldi. Seyfi Bey, çocuğu elinde poğaça ile İzmit Kocaeli fuarında terk ettiğini itiraf etti. Seyfi Bey'in neden çocuk esirgeme kurumu yerine fuar alanına bıraktığı tartışıldı.

Bırakıldığı söylenen çocuk ile ilgili 30 yıllık soru işareti. Yayın ihbar kabul edildi, JASAT ekipleri çalışma başlattı.