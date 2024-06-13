Kıyma makinesi cinayeti! Müge Anlı'da güne damgasını vuran olay! Vahşeti yaşatan o kıyma makinesi stüdyoda
Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen cinayeti konuşuyor. İçinde adam çekildiği iddia edilen o kıyma makinesi bugün stüdyoya getirildi. Tarafların bir kez daha yüz yüze geldiği anlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu olay oldu.
Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor… Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak'ın 2 çocuğuyla beraber evden kaçtığı iddiasıyla programa katılmıştı.
"ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİ"
Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet ise canlı yayında bomba bir iddia ortaya atmıştı.
Güllü, kardeşi ve babaannesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı.
CİNAYET MAKİNESİ STÜDYODA: UFALAMA DENEYİ İSTEDİ
Bahsi geçen kıyma makinesi ise bugünkü canlı yayında stüdyoya getirildi. Güllü'nün annesi Cennet, canlı yayında makineye kaşık atıp ufalama deneyi yapmalarını istedi.
MEHMET: GÖRMEDİM...
Müge Anlı ise Mehmet'e, "Sen bu makineyi gördün mü?" sorusunu yöneltti. İddiaların odağındaki isim olan Mehmet ise "Görmedim" yanıtı verdi.
Anlı, daha sonra Güllü'nün annesine, "Cennet Hanım bu makine kimin? Cevabınızı verin" diye sordu.
BABAANNE: HAKKIM HARAM OLSUN YALAN SÖYLÜYORLAR
Cennet Hanım da makinenin oğluna ait olduğunu iddia etti. "Vallahi billahi Durmuş'un makinesi Müge Hanım. Etleri durmuş çekti. Hakkım haram olsun. Yalan söylüyorlar" dedi.
AHMET: "KIYMA MAKİNESİNİ HALAMIN EVİNDE GÖRDÜM"
Kıyma makineli cinayet iddiasını ortaya atan Ahmet ise "Ben bu makineyi Güllü halamın evinde gördüm" diye konuştu. Bu sözleri işiten hala Güllü ise canlı yayında çılgına döndü.
Güllü Hanım, "Yalan söyleme! Nerde gördün? O öldürdüğünüz adamı benim üstüme atamazsın Durmuş abi!
Evin de yıkıldı. Bir şey ispatlanamaz sanıyorsun de mi? Ama ortaya çıkacak. Siz orda çete olmuşsunuz. Mehmet de içinde…" diye konuştu.
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