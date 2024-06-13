Kıyma makinesi cinayeti! Müge Anlı’da güne damgasını vuran olay! Vahşeti yaşatan o kıyma makinesi stüdyoda

MEHMET: GÖRMEDİM...

Müge Anlı ise Mehmet'e, "Sen bu makineyi gördün mü?" sorusunu yöneltti. İddiaların odağındaki isim olan Mehmet ise "Görmedim" yanıtı verdi.

Anlı, daha sonra Güllü'nün annesine, "Cennet Hanım bu makine kimin? Cevabınızı verin" diye sordu.