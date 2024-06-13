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Alan ilk bölümüyle şimdi ATV'de! Büyük ödül 1 milyon TL...

Giriş: 13.06.2024 19:56 Güncelleme: 13.06.2024 20:08
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Alan ilk bölümüyle şimdi ATV’de! Büyük ödül 1 milyon TL...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yepyeni bir yarışma başladı. Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi 'Alan' izleyicilerle buluştu.

Dünya televizyonlarında izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma programı Alan, bugün Türkiye'de izleyiciyle buluşuyor.

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ŞİMDİ ATV'DE

Reytingleri alt üst eden bir oyun, Zamana karşı bir bilgi mücadelesi 'Alan' ATV'de izleyicilerle buluştu.

ALAN HAKKINDA

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor.

En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor..

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