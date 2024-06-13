Finaliyle İtalya’da reyting rekorları kıran dizi a2’de!

Aynı zamanda İtalya'nın en önemli etkinliklerinden biri olan Sanremo Müzik Festivali ile aynı anda yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'; 2.3 milyon İtalyan izleyiciyi kendine çekerek %10,14 izlenme payı almıştı ve rakibi Sanremo Müzik Festivali'nin reytinglerini düşürmüştü. İtalyan basını, bir televizyon dizisinin festival sırasında bu kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşmadığını belirtirken, 'Bir Zamanlar Çukurova''nın başarısını özel başlıklarla duyurmuştu.