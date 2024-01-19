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Survivor’da kim elendi? Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Survivor’da kim elendi? Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?

Tv8 ekranlarını beğenilen yarışması Survivor Survivor 2024 All Star'ın 18 Ocak tarihli yine iki takım kıyasıya mücadele verdi. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı ise mavi takım oldu. SMS oylamasının olmadığı Survivor'da adada kalma mücadelesinin ilk etabında potadan Sahra ve Berna çıkarken, finale Kardeniz ve Seda kaldı. Programı kaçıranlar ise adaya veda eden, elenen ismin kim olduğunu merak ediyor. İşte Survivor'dan eleneren Dominik'e veda eden isim…

Tv8'in ilgiyle takip edilen programı Survivor 2024 All Star'da heyecan doruktaydı. 18 Ocak tarihli son bölümde kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın zaferle ayrıldığı bu ödül oyunu, takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar için eleme düellosu kapılarını araladı. Sahra, Berna, Seda ve Kardeniz'in potada bulunduğu Survivor'da, artık SMS oylamasının yapılmaması ve konseylerde belirlenen eleme adayları arasında performans oyunu oynanması dikkat çekiyor.

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ

18 Ocak tarihli eleme düellosunda potadan çıkan isimler Sahra, Berna, Seda ve Kardeniz oldu. Murat Ceylan'ın hatırlattığı üzere, yarışmacıların istatistikleri performans oyununda belirleyici oldu. Hız, denge ve atış yeteneklerini kullanarak parkurda mücadele eden yarışmacılar, eleme adaylıklarını düşürme mücadelesi verdiler.

İlk düelloda potadan çıkan isimler Berna ve Sahra oldu. Düellonun ikinci etabında ise Seda ile Kardeniz arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son düello, Kardeniz'in 3-2'lik skorla galip gelmesiyle tamamlandı. Böylece Survivor All Star'dan elenen ikinci yarışmacı Seda oldu.

Artık SMS oylamasının olmaması ve konseylerde belirlenen eleme adaylarının performans oyunu ile belirlenmesi, Survivor All Star'ın rekabetini daha da arttırarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

SEDA'DAN VEDA KONUŞMASI

Survivor'dan elenen Seda, "Aslında kum torbasını istiyordum son dakika seçtim. Çünkü omzum gerçekten çok ağrıdı. Parkurdan girerken burktum ayağım şişti. Hepinizden tekrar özür dilerim kabahatim kusurum olduysa. Ben tepem atar söylerim. Yüzüne de sonradan söylerim.

Kimseden gizlim saklım yok dedikodu da etmem. Severim barışmak da isterim. Mesela Turabi'yi hemen affettim. Gitmek istemezdim ama nasibim buraya kadarmış." dedi.

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