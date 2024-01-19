Survivor’da kim elendi? Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, adaya kim veda etti?

Tv8'in ilgiyle takip edilen programı Survivor 2024 All Star'da heyecan doruktaydı. 18 Ocak tarihli son bölümde kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın zaferle ayrıldığı bu ödül oyunu, takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar için eleme düellosu kapılarını araladı. Sahra, Berna, Seda ve Kardeniz'in potada bulunduğu Survivor'da, artık SMS oylamasının yapılmaması ve konseylerde belirlenen eleme adayları arasında performans oyunu oynanması dikkat çekiyor.