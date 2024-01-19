MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 19 Ocak 2024 Çarşamba günü yine ATV'de canlı yayında izleyicilerle buluştu. Müge Anlı'nın özgün araştırmaları ve çözüme katkı sağlayan yaklaşımlarıyla dolu program, hız kesmeden devam ediyor.