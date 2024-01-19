MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!
ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın liderliğinde izleyicilere gerçek hayat hikayelerini sunmaya devam ediyor. Program, kayıpların bulunmasına ve yıllardır çözülemeyen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çabalarıyla dikkat çekiyor. Peki, 19 Ocak Müge Anlı programında bugün ne oldu? İşte ATV canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2024 Cuma) neler yaşanacak? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. İşte Müge Anlı ATV canlı izleme ekranı!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 19 Ocak 2024 Çarşamba günü yine ATV'de canlı yayında izleyicilerle buluştu. Müge Anlı'nın özgün araştırmaları ve çözüme katkı sağlayan yaklaşımlarıyla dolu program, hız kesmeden devam ediyor.
MÜGE ANLI YAYIN TARİHİ VE SAATİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her sabah 10:00'da ekranlara geliyor.
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- MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE! 19 Ocak Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!
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