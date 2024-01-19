Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 75 bin TL'lik ödülün sahibi...
Zuhal Topal'ın yönetimindeki Yemekteyiz, heyecan dolu bir haftanın ardından büyük bir finalle ekrana veda ediyor. Yarışmanın bu haftaki final bölümünde, Yıldız'ın diskalifiye edilmesi sonrasında dört kıyasıya rekabet eden yarışmacıdan biri, 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Gün boyu süren lezzetli yemek yarışmaları ve jüri değerlendirmelerinin ardından, 19 Ocak 2024 tarihli Yemekteyiz puan durumu ile kazanan isimi merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz'in heyecan dolu bir haftası daha sona erdi ve Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen bu lezzetli yarışmanın birincisi nihayet belirlendi. Hafta boyunca her gün farklı bir yarışmacının kendi tarifleriyle misafirlerini ağırladığı program, Cuma gününe geldiğinde ise büyük ödül sahibini buldu. 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacının kim olduğu haberimizde..
HAFTANIN FİNALİ VE BÜYÜK ÖDÜL HEYECANI
TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 19 Ocak 2024 tarihinde ekrana gelen final bölümüyle izleyicilere veda ediyor. Programın bu hafta birincisi belirlenecek ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı, 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.
19 OCAK 2024 YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?
Programın finalinde en yüksek puana ulaşarak ödülü kazanan yarışmacı Sibel Seda Gölge oldu.
YILDIZ AKSU'NUN DİSKALİFİYESİ
Yıldız Aksu'nun diskalifiye edilmesinin ardından kalan yarışmacılar, haftanın birincisi olabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. 15-19 Ocak 2024 haftasının puan durumu ise gün sonunda Zuhal Topal tarafından açıklanacak, bu bilgilerle birlikte bu haftanın galibi izleyicilere duyurulacak. Yarışmanın bu hafta dolu dolu geçen yayınında, izleyiciler lezzetli yemekler ve rekabet dolu anlara tanıklık ettiler. Şimdi ise kazanan yarışmacının sevincini merakla bekliyorlar.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Yıldız Aksu - Diskalifiye edildi
İbrahim Çağrı Ünal-22 PUAN
Abdullah Yağız Akbulak-11 PUAN
Çağla Özdöker-12 PUAN
Sibel Seda Gölge-23 PUAN
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- Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 75 bin TL'lik ödülün sahibi...
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