Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 19 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 75 bin TL’lik ödülün sahibi...

Yemekteyiz'in heyecan dolu bir haftası daha sona erdi ve Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen bu lezzetli yarışmanın birincisi nihayet belirlendi. Hafta boyunca her gün farklı bir yarışmacının kendi tarifleriyle misafirlerini ağırladığı program, Cuma gününe geldiğinde ise büyük ödül sahibini buldu. 75 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacının kim olduğu haberimizde..