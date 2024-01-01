MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!

Bu yılki büyük ikramiye miktarı rekor kıran 400 milyon TL! Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşacak. Ayrıca, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahipleri için teselli ikramiyesi de aynı gece açıklanacak.

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