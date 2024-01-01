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MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!

Bu yıl gerçekleştirilen çekiliş, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitledi. Gece 00.00'a kadar devam eden çekiliş, büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin belli olduğu o özel anı bekleyenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Bu yıl gerçekleştirilen çekiliş, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitledi. Gece 00.00'a kadar devam eden çekiliş, büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin belli olduğu o özel anı bekleyenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Başlangıç Tarihi ve Saati

31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak olan çekiliş, gece 00:00'a kadar devam edecek. Milyonlarca kişi, büyük ikramiye ve diğer kazanan numaraları bekleyerek ekran başına kilitlenecek.

Canlı İzleme ve Sonuç Sorgulama

Çekilişi canlı izlemek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayını takip edebilecekler. Çekilişin tamamlanmasının ardından ise sonuçlar yine aynı platformdan anlık olarak sorgulanabilecek.

Heyecan Sadece Büyük İkramiye İçin Değil!

Çekilişin heyecanı sadece büyük ikramiye için değil, aynı zamanda teselli ikramiyesi ve amorti rakamları için de büyük. Biletin sonundaki rakamlar, çekilişin sonunda belirlenecek olan 2 adet amorti rakamını gösterecek.

Büyük İkramiye Miktarı ve Toplam Ödül

Bu yılki büyük ikramiye miktarı rekor kıran 400 milyon TL! Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşacak. Ayrıca, büyük ikramiyeyi kaçıran bilet sahipleri için teselli ikramiyesi de aynı gece açıklanacak.

Sonuçları Canlı İzleyin, Şansınızı Kontrol Edin!

Milli Piyango çekilişi heyecanı bu yıl da milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. Kazananlar çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları canlı izleyip, sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebilecekler.

Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA 2024

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