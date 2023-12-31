Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da milyonlarca kişiyi heyecanla bekleyen an başlıyor. Günün son çekilişiyle büyük ikramiye sahibini bulacak ve kazananlar, ahaber.com.tr üzerinden yayınlanacak sıralı tam liste ile sonuçlara anında ulaşabilecekler. Bu muazzam çekiliş, birçok kişinin hayatını değiştirecek talihli isimleri belirleyerek, yeni yıla büyük bir coşkuyla giriş yapmalarına neden olacak.