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Haberler Galeri Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da milyonlarca kişiyi heyecanla bekleyen an başlıyor. Günün son çekilişiyle büyük ikramiye sahibini bulacak ve kazananlar, ahaber.com.tr üzerinden yayınlanacak sıralı tam liste ile sonuçlara anında ulaşabilecekler. Bu muazzam çekiliş, birçok kişinin hayatını değiştirecek talihli isimleri belirleyerek, yeni yıla büyük bir coşkuyla giriş yapmalarına neden olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:34
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Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları, 18:30'da başlayacak olan çekilişle netlik kazanacak. Katılımcılar, 23:30'a kadar devam edecek çekilişin ardından ahaber.com.tr üzerinden sonuçlara ulaşabilecekler. İşte detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

🎄Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Heyecanı: Kazanan Numaralar

Türkiye'nin en büyük ikramiye vadeden Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi, bugün saat 18:30'da başlayacak. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği çekilişte, 800 TL ile 40.000.000 TL arasında kazanan numaralar belirlenecek. Yılbaşı gecesi devam edecek olan çekilişlerin ardından, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan numaralar yeni yıla dakikalar kala belli olacak. İşte, çekilişle ilgili detaylar:

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Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Çekiliş Saatleri:

2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak. 1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

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Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Sorgulama İşlemi:

Milli Piyango sorgulama işlemi için Milli Piyango Online ve sabah.com.tr üzerindeki ekrana bilet numaranızı girebilirsiniz. Çekiliş sonuçları açıklandıktan hemen sonra sorgulama yaparak, biletinizde çıkan ikramiye olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

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Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com

Büyük İkramiye Açıklama Saati:

18:30'da başlayan çekilişler, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini belirleyerek saat 00:00'dan hemen önce, yani yeni yıla dakikalar kala açıklanması bekleniyor.