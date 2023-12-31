Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşına özel bölüm! Çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak







Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, bu akşam saat 22.40'da atv'de...

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