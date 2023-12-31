Yıldızlar Bana Uzak 1. Bölüm canlı izle – Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm izle

Herkesi ATV ekran başına kilitleyecek olan "Yıldızlar Bana Uzak" dizi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü kadrosu ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Dizide Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır. İşte heyecanla beklenen dizinin saati ve kadrosu…