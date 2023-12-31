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Yıldızlar Bana Uzak 1. Bölüm canlı izle – Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm izle

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Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Yıldızlar Bana Uzak 1. Bölüm canlı izle – Yıldızlar Bana Uzak ilk bölüm izle

İlk bölümü ile bu akşam ATV ekranların yayınlanacak olan “Yıldızlar Bana Uzak” dizi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizide usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer alıyor. İşte dizinin yayınlanacağı saat ve güçlü oyuncu kadrosu….

Herkesi ATV ekran başına kilitleyecek olan "Yıldızlar Bana Uzak" dizi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü kadrosu ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Dizide Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır. İşte heyecanla beklenen dizinin saati ve kadrosu…

YILDIZLAR BANA UZAK |CANLI İZLE| SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisi bu akşam Saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

"YILDIZLAR BANA UZAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ"

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI!

Furkan Andıç

Burcu Kıratlı

Gürkan Uygun

Murat Daltaban

Rami Narin,

Elifcan Ongurlar,

Evrim Doğan,

İnanç Konukçu,

Goncagül Sunar,

Yaprak Medine,

Baran Can Eraslan,

Ela Yörüklü,

Önder Selen,

Deniz Atam

Mustafa Enis Bilir

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