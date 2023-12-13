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Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

atv ekranında beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlenmeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİZİ KANALI

Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı KURULUŞ OSMAN YOUTUBE’DA İZLENME REKORU KIRDI
Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde OSMAN BEY KARACELASUN VE VASİLİS'UN ENSESİNDE
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